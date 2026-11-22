تعداد ۱۷ هزار و ۳۱۰ پیام، در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۶ آبان، در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهم‌ترین تماس‌های مردمی درخصوص مطالب سیاسی مربوط به حذف شدن کالابرگ برخی از خانوار‌ها و قابل برداشت نبودن رقم افزایش یافته کالابرگ بود.

از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب برنامه‌های شبکه‌های دو، سه، پویا و شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف شامل بیشترین نظرات مخاطبان بودند.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه «پاورقی» شبکه دو، برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه، برنامه‌های شبکه پویا و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و معارف بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه، بیان مسائل روز جامعه به زبان طنز و اجرای خوب محمدرضا شهبازی، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش، پرداختن به موضوعاتی از قبیل قیمت بنزین و حذف شدن کارت‌های سوخت، حذف شدن کالابرگ، گرانی و تورم، محتوای سریال‌های نمایش خانگی و انتقاد از پخش تصاویر سلطنت‌طلبان و مجریان شبکه‌های معاند ماهواره‌ای در تیتراژ ابتدایی، پرداختن به مشکلات سایر کشور‌ها و بیان نشدن مشکلات داخلی بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «سلام صبح بخیر»، شامل انتقاد از اظهارنظر‌های بی‌مورد برخی مجریان، حضور نداشتن امیرحسین طهماسبی برای اجرای برنامه و درخواست اطلاع‌رسانی درخصوص عدم حضور او، دعوت از حجت الاسلام‌والمسلمین شهاب مرادی، اعلام شماره‌تلفن‌های کارشناسان و تشکر از بخش‌های متنوع و حضور مهمانان شایسته بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه پویا، شامل درخواست پخش برنامه‌های کودک متنوع و جذاب، انتقاد از محتوای نامناسب برخی از کارتون‌ها، پخش برنامه‌های شبکه تا پاسی از شب، پخش برنامه‌ها و کارتون‌های تکراری، پخش نشدن نقاشی‌های ارسالی کودکان در برنامه «نقاشی نقاشی»، تشکر از پخش برنامه «جشن فرشته‌ها» و کارتون‌های دیدنی و سرگرم‌کننده بود.

مخاطبان درباره برنامه‌های رادیویی چه گفتند؟

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست اعلام راه‌های ارتباطی با برنامه‌های شبکه، مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست اعلام شماره‌تلفن‌های کارشناسان و راه‌های ارتباطی با برنامه «ساختمان پزشکان» و مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل تشکر از پخش برنامه‌های آموزنده و مفید بود.