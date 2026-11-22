به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جمع مردم مبعوث محله عبدل‌آباد تهران حضور یافت و در سخنانی با اشاره به حضور مستمر ملت ایران در میدان، آن را جلوه‌ای از ذکر کثیر و پیوند عمیق مردم با خداوند دانست؛ حضوری که در بیش از هشت ماه گذشته، در شرایط مختلف استمرار داشته و پرچم الهی را برافراشته نگه داشته است.

جلیلی با تأکید بر اینکه ملت ایران با ایستادگی در برابر فشار‌های گسترده دشمن، رحمت خاصه الهی را متوجه خود کرده است، تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از ترور، جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های فلج‌کننده، فشار حداکثری و تهدید نظامی، به دنبال تسلیم ملت ایران بود، اما نتوانست به اهداف خود دست یابد. وی با اشاره به محاسبات غلط آمریکا درباره ایران و تلاش برای تکرار الگو‌های نظامی خود در دیگر کشورها، خاطرنشان کرد که مقاومت ملت ایران، دشمن را با شکست محاسباتی مواجه کرده و امروز در باتلاقی گرفتار شده است که راه خروج از آن را می‌جوید.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جنگ روانی دشمن و تلاش آن برای ایجاد تردید، فریب و انحراف در افکار عمومی، بصیرت ملت ایران را عامل ناکامی این توطئه‌ها دانست و گفت: پیوند عمیق مردم با رهبری و ریشه‌های اعتقادی و عاشورایی، موجب شده است ملت ایران با شناخت صحنه، در برابر تزویر، ریا، دروغ و جنگ روانی دشمن ایستادگی کند و از میدان خارج نشود.

جلیلی همچنین با مرور اقدامات دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون، از حمایت رژیم شاه و تحمیل جنگ هشت‌ساله تا تحریم‌های اقتصادی، فشار حداکثری و حمله نظامی، تأکید کرد که دشمن همواره به دنبال تسلیم ملت ایران بوده، اما در هر مرحله با اراده و قدرت مردم مواجه شده است. وی افزود تصور دشمن این بود که با هدف قرار دادن رهبر، دانشمندان و فرماندهان و افزایش فشار‌ها می‌تواند در مدت کوتاهی کار ایران را تمام کند، اما حضور و نقش‌آفرینی ملت در میدان، این محاسبات را برهم زد؛ به‌گونه‌ای که امروز حتی دشمنان نیز به قدرت ایران و جایگاه آن در میان چهار قدرت برتر دنیا اذعان می‌کنند.