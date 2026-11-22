دو نماینده اسنوکر بانوان ایران با ثبت نتایج متفاوت در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۵ توپ، به کار خود در این مسابقات پایان دادند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان در شهر ایندور هند برگزار شد و ستایش امیرعظیمی و سیده صبا موسوی به‌عنوان نمایندگان ایران در بخش بانوان، در مرحله گروهی به مصاف حریفان خود رفتند.

بر اساس گروه‌بندی مسابقات، امیرعظیمی در گروه B و موسوی در گروه D قرار داشتند و طی سه روز رقابت، برابر حریفان خود صف‌آرایی کردند.

نتایج دیدار‌های نمایندگان ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

روز نخست مرحله گروهی

*ستایش امیر عظیمی یک - مگان رندل (ایرلند) ۲

*سیده صبا موسوی صفر - کارمیل بیوهات (فیلیپین) ۲

*ستایش امیرعظیمی صفر- یی تینگ چئونگ (هنگ کنگ) ۲

روز دوم مرحله گروهی

*سیده صبا موسوی صفر - آمی کمانی (هند) ٢

*سیده صبا موسوی صفر - عفیفا فخرالدین (هند) ٢

*ستایش امیر عظیمی صفر - کرتانا پاندیان (هند) ٢

روز سوم مرحله گروهی

*سیده صبا موسوی ٢ -الا اکانر (ایرلند) یک

*ستایش امیرعظیمی ٢ -پوجا گالوندیا (هند) صفر

هر دو نماینده ایران با ثبت یک پیروزی در آخرین روز رقابت‌های مرحله گروهی، پرونده حضور خود در مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان را بستند و از راهیابی به مراحل حذفی بازماندند.