رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: مدرسه کانون اصلی تحول و شکل‌گیری هویت نسل آینده است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده بالندگی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در دیدار با رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای بازتاب تلاش‌های نوآورانه معلمان، تبیین جایگاه بنیادین مدرسه در جامعه و انعکاس دستاورد‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

در این نشست مشترک سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور و زهرا علی‌اکبری، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش طرفین با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش محوری مدرسه در پیشرفت، توسعه و آینده‌سازی جامعه، خاطرنشان کردند که مدرسه کانون اصلی تحول و شکل‌گیری هویت نسل آینده است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده بالندگی کشور خواهد بود.

صدیقی با اشاره به ضرورت تکریم منزلت معلمان، بر لزوم روایت صحیح و هنرمندانه تلاش‌ها، زحمات و کار‌های خلاقانه و نوآورانه معلمان در سراسر کشور تأکید کرد.

وی افزود: معلمان با ایده‌های نو، روش‌های نوین تدریس و انگیزه بالای خود، چراغ راه پیشرفت را روشن نگه داشته‌اند و معرفی این الگو‌های برتر می‌تواند موجی از امید و پویایی را در فضای آموزشی کشور ایجاد کند.

زهرا علی‌اکبری، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با استقبال از رویکرد هم‌افزایی میان نهادها، به اهمیت معرفی اقدامات و دستاورد‌های مطلوب آموزش و پرورش اشاره کرد.

علی اکبری افزود: طراحی و اجرای برنامه‌ها و محصولات رسانه‌ای متنوع با هدف معرفی شایسته معلمان خلاق و دانش‌آموزان، در دستور کار این مرکز قرار دارد و تعامل با سازمان بسیج فرهنگیان می‌تواند این جریان‌سازی رسانه‌ای را تقویت کند.