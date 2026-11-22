به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مهدی آخوندی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی و سکون هوا، احتمال افزایش میزان آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله قزوین، ابیک و بخش‌هایی از شهرستان تاکستان وجود دارد.

وی همچنین در ادامه پیش‌بینی کرد که با عبور امواج تراز میانی جو از استان، طی اواخر وقت امروز تا پیش از ظهر فردا، در برخی از مناطق به‌ویژه در نواحی ارتفاعی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.