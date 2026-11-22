رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، درگذشت دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور را به خانواده ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی و شاگردان و دانشجویان آن استاد فرزانه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن این پیام آمده است: درگذشت دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور را به محضر خانواده معزز ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی و کلیه شاگردان و دانشجویان آن استاد فرزانه تسلیت و تعزیت می‌گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌کنم.