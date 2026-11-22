فرمانده انتظامی رومشکان از توقیف خودروی سواری با ۱۳۵ مورد تخلف و ۲۱ میلیون تومان جریمه در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مصطفی تیموری گفت:در اجرای برنامه‌های عملیاتی برای افزایش ایمنی و نظم در تردد جاده‌ای، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان با نظارت‌های دقیق تخلف رانندگی در این شهرستان را کنترل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان افزود: مأموران انتظامی در این بازرسی ها ، یک دستگاه خودروی سواری تارا با ۱۳۵ مورد تخلف شامل سرعت غیرمجاز و رعابت نکردن رعایت حق تقدم با بیش از۲۱۰ میلیون تومان جریمه قانونی توقیف شد.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی با پایش مستمر وضعیت تردد، همواره در تلاش هستند تا با برخورد قاطع با متخلفان، ایمنی جاده‌ها را تضمین و از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری کنند.