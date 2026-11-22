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معاون اجتماعی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان از آغاز رزمایش سراسری «کارزار خدمت ۵» با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» از فردا همزمان با برنامههای هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمد شفیعی گفت: رزمایش «کارزار خدمت ۵» با هدف توسعه خدمات مردمی، افزایش سرمایه اجتماعی و رسیدگی به نیازهای اساسی محلات طراحی شده است.
وی افزود: این برنامه با تکیه بر ظرفیت گروههای مردمی و جهادی، در تمامی مناطق استان اجرا خواهد شد.
شفیعی با تشریح محورهای اصلی این رزمایش، از ارائه خدمات در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان، اجرای پروژههای عمرانی و آبادانی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و همچنین برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی برای تقویت نشاط اجتماعی سخن گفت.
وی همچنین از برنامهای ویژه با عنوان «مهر ماندگار» خبر داد و اعلام کرد: «در قالب این برنامه، مراسم ازدواج ۳۱۳ زوج جوان از چهارم تا نهم آذرماه ۱۴۰۵ در میادین و تجمعات سراسر استان اصفهان برگزار خواهد شد.»
معاون اجتماعی سپاه اصفهان تأکید کرد هدف نهایی از این رزمایش، همافزایی میان ظرفیتهای مردمی و نهادهای خدمترسان و ایجاد بستری برای تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای محلههاست.