به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمد شفیعی گفت: رزمایش «کارزار خدمت ۵» با هدف توسعه خدمات مردمی، افزایش سرمایه اجتماعی و رسیدگی به نیاز‌های اساسی محلات طراحی شده است.

وی افزود: این برنامه با تکیه بر ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی، در تمامی مناطق استان اجرا خواهد شد.

شفیعی با تشریح محور‌های اصلی این رزمایش، از ارائه خدمات در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، اجرای پروژه‌های عمرانی و آبادانی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برای تقویت نشاط اجتماعی سخن گفت.

وی همچنین از برنامه‌ای ویژه با عنوان «مهر ماندگار» خبر داد و اعلام کرد: «در قالب این برنامه، مراسم ازدواج ۳۱۳ زوج جوان از چهارم تا نهم آذرماه ۱۴۰۵ در میادین و تجمعات سراسر استان اصفهان برگزار خواهد شد.»

معاون اجتماعی سپاه اصفهان تأکید کرد هدف نهایی از این رزمایش، هم‌افزایی میان ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های خدمت‌رسان و ایجاد بستری برای تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی به نیاز‌های محله‌هاست.