از ابتدای امسال تاکنون
مشارکت بیش از ۱۷ هزار نفر در اهدای خون در خراسان جنوبی
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۸۷ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کردهاند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۸۸ نفر موفق به اهدای خون شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اعلام این خبر، ضمن قدردانی از مشارکت اهداکنندگان خون افزود: از مجموع مراجعهکنندگان، ۱۶ هزار و ۱۷۵ نفر آقا و هزار و ۴۱۲ نفر خانم بودهاند.
مهدی زاده با اشاره به مشارکت اهداکنندگان مستمر گفت: ۹ هزار و ۶۶۶ نفر از مراجعهکنندگان را اهداکنندگان مستمر تشکیل میدهند و سه هزار و ۲۳۷ نفر نیز برای نخستین بار برای اهدای خون اقدام کردهاند.
وی افزود: دو هزار و ۷۵۰ نفر از اهداکنندگان به تیمهای سیار انتقال خون مراجعه کردهاند.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی همچنین از مراجعه ۸۰۶ نفر برای اهدای پلاکت خبر داد و گفت: ۶۰۰ نفر از این افراد موفق به اهدای پلاکت شدهاند.
مهدی زاده با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است، افزود: با توجه به محدودیت زمان نگهداری خون و فرآوردههای آن و همچنین فرارسیدن فصل سرد سال و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان، از مردم خراسان جنوبی درخواست میکنیم در همه ایام سال با اهدای خون، یاریگر بیماران و تأمینکننده نیاز مراکز درمانی باشند.