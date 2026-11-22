مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۸۷ نفر برای اهدای خون به مراکز خون‌گیری استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۸۸ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اعلام این خبر، ضمن قدردانی از مشارکت اهداکنندگان خون افزود: از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۱۶ هزار و ۱۷۵ نفر آقا و هزار و ۴۱۲ نفر خانم بوده‌اند.

مهدی زاده با اشاره به مشارکت اهداکنندگان مستمر گفت: ۹ هزار و ۶۶۶ نفر از مراجعه‌کنندگان را اهداکنندگان مستمر تشکیل می‌دهند و سه هزار و ۲۳۷ نفر نیز برای نخستین بار برای اهدای خون اقدام کرده‌اند.

وی افزود: دو هزار و ۷۵۰ نفر از اهداکنندگان به تیم‌های سیار انتقال خون مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی همچنین از مراجعه ۸۰۶ نفر برای اهدای پلاکت خبر داد و گفت: ۶۰۰ نفر از این افراد موفق به اهدای پلاکت شده‌اند.

مهدی زاده با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، افزود: با توجه به محدودیت زمان نگهداری خون و فرآورده‌های آن و همچنین فرارسیدن فصل سرد سال و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان، از مردم خراسان جنوبی درخواست می‌کنیم در همه ایام سال با اهدای خون، یاریگر بیماران و تأمین‌کننده نیاز مراکز درمانی باشند.