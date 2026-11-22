



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بهمن‌سبز، موسسه سینمایی بهمن سبز به مناسبت فرارسیدن هفته‌ی بسیج و در راستای توسعه‌ی تعامل فیلم‌های انقلابی روی پرده با گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی کمپین «روایت قهرمانان» با هدف فراهم آوردن فرصت تماشای آثار ویژه‌ی سینمایی برای گروه‌های هدف طراحی و اجرا می‌شود.

در قالب این کمپین امکان استفاده از تحفیف ویژه‌ی خرید بلیت از گیشه‌ ۷ برای تماشای فیلم‌های سینمایی «جانشین»، «آن دو» و انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» در سینماهای تحت پوشش موسسه بهمن سبز فراهم شده و زمان اجرای این طرح از ۲۹ آبان تا ۶ آذرماه است.

همچنین شبکه‌ی اکران سیار موسسه سینمایی بهمن‌سبز، به مدت ۱۰ روز از چهارشنبه ۲۷ آبان‌ تا ۶ آذر، آثار جبهه‌ی انقلاب را در حوزه‌ی سینمای کودک و نوجوان (۵ اثر)، سینمای مقاومت (۴ اثر)، سینمای اجتماعی و سینمای کمدی هر کدام ۱ اثر با تخفیف ویژه برای مساجد، مدارس، کانون‌ها و مراکز فرهنگی اکران می‌کند.

آثار سینمای کودک و نوجوان عبارتند از؛ انیمیشن‌های «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مازیار محمدی‌نژاد، نبرد با خرچنگ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مازیار محمدی‌نژاد با (۵۰% تخفیف)، «افسانه سپهر» و «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی با (۵۰% تخفیف).

فیلم‌های سینمایی «آن دو» به کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه‌کنندگی سیدعلیرضا سبط‌احمدی، «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح الله سهرابی، «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب‌اله والی‌نژاد و «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب‌اله والی‌نژاد آثار سینمای مقاومت هستند که اکران آنها ۵۰ درصد تخفیف را شامل می‌شود.

فیلم سینمایی «حاشیه» به کارگردانی محمد علیزاده‌فرد و تهیه‌کنندگی یوسف منصوری در حوزه‌ی سینمای اجتماعی و فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در حوزه‌ی سینمای کمدی این طرح قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان برای ثبت اکران سیار آثار می‌توانند به سایت esayar.ir مراجعه و یا با شماره‌ی 09304103008 تماس بگیرند.