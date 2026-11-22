پخش زنده
امروز: -
موسسه سینمایی بهمن سبز به مناسبت فرارسیدن هفتهی بسیج کمپین «روایت قهرمانان» برای تماشای فیلمهای سینمایی «جانشین»، «آن دو» وپویانمایی سینمایی «نبرد بادبادکها» تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بهمنسبز، موسسه سینمایی بهمن سبز به مناسبت فرارسیدن هفتهی بسیج و در راستای توسعهی تعامل فیلمهای انقلابی روی پرده با گروههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی کمپین «روایت قهرمانان» با هدف فراهم آوردن فرصت تماشای آثار ویژهی سینمایی برای گروههای هدف طراحی و اجرا میشود.
در قالب این کمپین امکان استفاده از تحفیف ویژهی خرید بلیت از گیشه ۷ برای تماشای فیلمهای سینمایی «جانشین»، «آن دو» و انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادکها» در سینماهای تحت پوشش موسسه بهمن سبز فراهم شده و زمان اجرای این طرح از ۲۹ آبان تا ۶ آذرماه است.
همچنین شبکهی اکران سیار موسسه سینمایی بهمنسبز، به مدت ۱۰ روز از چهارشنبه ۲۷ آبان تا ۶ آذر، آثار جبههی انقلاب را در حوزهی سینمای کودک و نوجوان (۵ اثر)، سینمای مقاومت (۴ اثر)، سینمای اجتماعی و سینمای کمدی هر کدام ۱ اثر با تخفیف ویژه برای مساجد، مدارس، کانونها و مراکز فرهنگی اکران میکند.
آثار سینمای کودک و نوجوان عبارتند از؛ انیمیشنهای «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، «نبرد بادبادکها» به کارگردانی و تهیهکنندگی مازیار محمدینژاد، نبرد با خرچنگ به کارگردانی و تهیهکنندگی مازیار محمدینژاد با (۵۰% تخفیف)، «افسانه سپهر» و «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی با (۵۰% تخفیف).
فیلمهای سینمایی «آن دو» به کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیهکنندگی سیدعلیرضا سبطاحمدی، «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی روح الله سهرابی، «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیباله والینژاد و «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیباله والینژاد آثار سینمای مقاومت هستند که اکران آنها ۵۰ درصد تخفیف را شامل میشود.
فیلم سینمایی «حاشیه» به کارگردانی محمد علیزادهفرد و تهیهکنندگی یوسف منصوری در حوزهی سینمای اجتماعی و فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در حوزهی سینمای کمدی این طرح قرار میگیرد.
علاقهمندان برای ثبت اکران سیار آثار میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه و یا با شمارهی 09304103008 تماس بگیرند.