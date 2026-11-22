افتتاح درمانگاه خدمات دندانپزشکی افتتاح درمانگاه خدمات دندانپزشکی افتتاح درمانگاه خدمات دندانپزشکی افتتاح درمانگاه خدمات دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اجرایی سپاه قدس گیلان گفت: این سومین درمانگاه سرپرستی موسسه خدمات درمانی بسیجیان در استان است که در بخش کوچصفهان به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ محمد نیک فطرت افزود: این درمانگاه خدمات دندانپزشکی با مشارکت بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش خصوصی با هزینه افزون بر ۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی پر کردن دندان و ترمیم، عصب کشی، ایمپلنت و سایر درمان‌های تخصصی دندانپزشکی را از جمله خدماتی اعلام کرد که در درمانگاه خدمات دندانپزشکی «مهر ایران» انجام می‌شود.