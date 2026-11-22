به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد، از ارائه خدمات گروه‌های جهادی پزشکی در مناطق کمتر برخوردار استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ گروه جهادی پزشکی در ۱۸ منطقه کم‌برخوردار استان در قالب طرح شهید رهنمون فعالیت کرده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار خدمت در این طرح ارائه شده است.

احسانی با اشاره به فعالیت سازمان بسیج جامعه پزشکی در حوزه محرومیت‌زدایی و توسعه خدمات سلامت افزود: این سازمان با تکیه بر توان پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، کادر درمان و بهداشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تلاش دارد خدمات سلامت را به مناطق کمتر برخوردار گسترش دهد.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های گروه‌های جهادی، درمان در کنار آموزش و پیشگیری مورد توجه قرار دارد، اظهار داشت: علاوه بر ارائه خدمات درمانی، آموزش‌های خودمراقبتی، امداد و دیگر برنامه‌های سلامت‌محور نیز به صورت میدانی اجرا می‌شود.

جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج و رویکرد مردم‌پایه و مسجد‌محور این مجموعه تصریح کرد: بیش از ۴۰ مسجد شاخص و الگو در سراسر استان برای ارائه خدمات سلامت‌محور شناسایی شده‌اند تا با بهره‌گیری از توان جامعه پزشکی، ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات به مردم ارائه شود.

احسانی ادامه داد: در همین راستا، تیم پزشکی در منطقه احمدآباد شهرستان مهریز حضور یافته و خدمات تخصصی در رشته‌های گوش و حلق و بینی، طب فیزیکی و توانبخشی، زنان و زایمان، نفرولوژی و داخلی به مردم ارائه می‌کند.

وی بیان کرد: مراجعه‌کنندگان علاوه بر دریافت ویزیت و دارو به صورت رایگان، در صورت نیاز به خدمات درمانی تکمیلی از طریق فرم ارجاع به بیمارستان‌های شهرستان یزد معرفی می‌شوند و مراحل درمان نیز به صورت رایگان پیگیری خواهد شد.