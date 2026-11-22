به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشریف شریفی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: اراضی کشاورزی به‌ عنوان بستر اصلی تولید محصولات غذایی، سرمایه‌ای ارزشمند و متعلق به نسل‌های آینده هستند و حفاظت از این عرصه‌ها نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.

وی افزود: تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش سطح زمین‌های تولیدی، موجب از بین رفتن خاک حاصلخیز و تهدید ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی می‌شود؛ ازاین‌رو پیشگیری از وقوع تخلفات و جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید در اولویت اقدامات حفاظتی قرار گیرد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع تخلفات تصریح کرد: برخورد قانونی در مراحل ابتدایی شکل‌گیری تغییرکاربری‌های غیرمجاز، ضمن جلوگیری از توسعه تخلفات و تحمیل خسارت‌های بیشتر به اراضی کشاورزی، نقش بازدارنده مؤثری دارد و از صرف هزینه‌های بیشتر برای اعاده وضع اراضی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا و در اجرای قانون و با دستور مراجع قضایی، ۱۰۰ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در شهرستان هندیجان تخریب و پنج هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد. همچنین ۳۶ مورد از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با همکاری همیاران زمین سبز شناسایی شده بود.