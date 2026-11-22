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فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو متهم به سرقت کامپیوتر خودرو در پی وقوع چند فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو متهم به سرقت کامپیوتر خودرو در پی وقوع چند فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
وی گفت: در پی افزایش سرقت کامپیوتر خودرو در سطح شهرستان ری، موضوع در دستور کار تیم عملیات و اطلاعات کلانتری ۱۷۲ قرار گرفت.
سردار مافی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و پیگیریهای تخصصی، هویت دو مظنون را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، آنها را در عملیاتی دستگیر کردند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شدند و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به دادسرای شهرستان ری تحویل داده شدند.