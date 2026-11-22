به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو متهم به سرقت کامپیوتر خودرو در پی وقوع چند فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در پی افزایش سرقت کامپیوتر خودرو در سطح شهرستان ری، موضوع در دستور کار تیم عملیات و اطلاعات کلانتری ۱۷۲ قرار گرفت.

سردار مافی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری‌های تخصصی، هویت دو مظنون را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، آنها را در عملیاتی دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شدند و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به دادسرای شهرستان ری تحویل داده شدند.