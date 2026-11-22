در راستای تقویت تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات، با راه‌اندازی واحد تولید سموم کشاورزی در شهرک صنعتی لیا، گام تازه‌ای در تأمین نیاز تولیدکنندگان و کشاورزان استان برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین،هیئت نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، از جمله مدیران بخش حفظ نباتات، از این واحد تولیدی بازدید و روند فرآیند‌های تولید را مورد بررسی قرار دادند. هدف از این بازدید، ارزیابی میزان انطباق محصولات تولیدی با استاندارد‌های کیفی، بررسی ظرفیت‌های تولیدی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نهاده‌های کشاورزی استان اعلام شد.

این واحد صنعتی جدید با راه‌اندازی خطوط تولید انواع حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها، قصد دارد با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، بخشی از نیاز مزارع، باغات و محصولات راهبردی استان و مناطق همجوار را پوشش دهد.

در جریان این بازدید، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و کیفیت، بر اهمیت انطباق دقیق ترکیبات شیمیایی سموم تولیدی با نیاز‌های واقعی و ویژگی‌های اقلیمی محصولات کشاورزی منطقه تأکید کرد. وی همچنین افزود که رعایت استاندارد‌های کیفی و محیط‌زیستی، کلید اصلی موفقیت در این حوزه است.

در پایان این بازدید، مسئولین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت ایجاد همکاری‌های میان‌بخشی جهت تسهیل فرآیند تولید و تضمین دسترسی به‌موقع کشاورزان به نهاده‌های باکیفیت تأکید کردند.

شایان ذکر است که استان قزوین با دارا بودن ۸ شرکت فعال در حوزه تولید و واردات آفت‌کش‌های کشاورزی، از پتانسیل بسیار بالایی در تأمین نیاز‌های کمی و کیفی بخش کشاورزی کشور برخوردار است.