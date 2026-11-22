معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان تهران از اضافه شدن ۳۸ الزام جدید به استاندارد‌های خودرویی خبر داد و گفت: اجرای مرحله‌ای الزامات جدید ایمنی خودرو از سال ۱۴۰۶ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ افشین زمانی در برنامه روی خط خبر با اشاره به تدوین استاندارد‌های ملی در حوزه راه‌ها و ایمنی تردد، گفت: برای آسفالت و حتی علائم راهنمایی و رانندگی استاندارد ملی تدوین شده است، اما استاندارد آسفالت در کشور در حال حاضر اختیاری است و اجباری نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حرکت از استاندارد‌های اجباری به سمت مقررات فنی و مدیریت هوشمند مبتنی بر خطر، افزود: در دنیا مقررات فنی الزام‌آور هستند، اما استاندارد‌ها بر مبنای توافق تدوین می‌شوند، در کشور ما نیز رویکرد حرکت به سمت مقررات فنی در حال پیگیری است.

زمانی ادامه داد: در این رویکرد، هر دستگاه اجرایی مقررات فنی مرتبط با حوزه فعالیت خود را تدوین می‌کند و این مقررات پس از بررسی در سازمان ملی استاندارد و از طریق کمیسیون‌های تخصصی، تأیید و تصویب می‌شوند. نظارت بر اجرای این مقررات نیز باید از طریق شرکت‌های مهندسی و تخصصی دارای صلاحیت انجام شود.

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان تهران با بیان اینکه این سازوکار هنوز به‌طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود، گفت: رویکرد اصلی، حرکت به سمت تدوین مقررات فنی است.

وی با اشاره به اجرای این رویکرد در صنعت خودرو افزود: اگر به استاندارد‌های خودرو توجه کنیم، می‌بینیم که این استاندارد‌ها بر اساس مقررات فنی و استاندارد‌های کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد (UN/ECE) تدوین می‌شوند.

زمانی در ادامه با اشاره به وضعیت آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهر تهران اظهار کرد: آلودگی هوا را نمی‌توان تنها به یک موضوع مرتبط دانست، اما یکی از بخش‌های مهم در این زمینه، کیفیت سوخت و میزان مصرف سوخت خودروهاست. استاندارد‌های خودرو بر اساس معیار‌های روز دنیا تدوین و ابلاغ می‌شوند و توانایی خودروسازان برای رعایت این الزامات نیز بر همین اساس سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به چالش خودروسازان داخلی در انطباق با استاندارد‌های روز دنیا گفت: استاندارد‌های خودرویی کشور از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته و ۳۸ استاندارد جدید به این مجموعه اضافه شده است.

زمانی درباره جزئیات استاندارد‌های جدید توضیح داد: از این ۳۸ استاندارد، ۲۳ مورد مربوط به ایمنی فعال، ۱۳ مورد مربوط به ایمنی غیرفعال، دو مورد مربوط به الزامات عملکردی و یک مورد نیز مربوط به محیط زیست است که موضوع مصرف سوخت را هم شامل می‌شود.

ایمنی فعال؛ پیشگیری از تصادف پیش از وقوع حادثه

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان تهران در تشریح مفهوم ایمنی فعال گفت: ایمنی فعال به سامانه‌هایی مربوط می‌شود که پیش از وقوع حادثه وارد عمل می‌شوند و از تصادف جلوگیری می‌کنند.

وی افزود: برای مثال، زمانی که سرعت خودرو از حد مشخصی بیشتر شود یا فاصله آن با خودروی جلویی به اندازه‌ای کاهش پیدا کند که احتمال تصادف وجود داشته باشد، سامانه‌های هوشمند می‌توانند در عملکرد راننده مداخله کنند، فرمان را کنترل کنند و به‌صورت خودکار ترمز بگیرند تا فاصله ایمن حفظ شود.

زمانی با اشاره به اینکه چنین امکاناتی در حال حاضر در همه خودرو‌های داخلی وجود ندارد، گفت: اجرای این ۲۳ استاندارد ایمنی فعال به‌صورت مرحله‌ای پیش‌بینی شده است تا خودروسازان فرصت داشته باشند توان فنی خود را برای رعایت این الزامات ارتقا دهند.

ایمنی غیرفعال؛ حفاظت از سرنشینان هنگام تصادف

وی در ادامه درباره ۱۳ استاندارد مربوط به ایمنی غیرفعال اظهار کرد: این استاندارد‌ها به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که هنگام وقوع تصادف از راننده و سرنشینان محافظت می‌کنند؛ کیسه هوا و سامانه‌های مشابه آن از جمله این تجهیزات هستند.

زمانی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرای این استاندارد‌ها در خودرو‌های داخلی گفت: همه ۱۳ استاندارد ایمنی غیرفعال در حال حاضر الزامی نشده‌اند و اجرای آنها به‌صورت مرحله‌ای و پلکانی از سال ۱۴۰۶ آغاز می‌شود.

وی تأکید کرد: زمان‌بندی اجرای این الزامات با توجه به توانایی و ظرفیت صنعت خودروی کشور در نظر گرفته شده است تا خودروسازان بتوانند به‌تدریج خود را با استاندارد‌های جدید تطبیق دهند.