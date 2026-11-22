استاندار ایلام با تأکید بر اینکه روحیه بسیجی در خدمت صادقانه به مردم معنا پیدا می‌کند، گره‌گشایی از مشکلات مردم را مهم‌ترین وظیفه مدیران و کارکنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین گرامیداشت هفته بسیج که در جوار یادمان شهید گمنام استانداری برگزار شد، گفت: آنچه مدیران، کارکنان و خادمان جامعه را در نگاه مردم ماندگار می‌کند، خدمت صادقانه و بی‌منت، گره‌گشایی از مشکلات و انجام مسئولانه وظایف با روحیه ایثار و اخلاص است.

وی بسیج را مکتبی متعالی برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار کرد: شهادت بالاترین مرتبه ایثار است و خون شهدا به بسیج معنویت، هویت و عظمت بخشیده است.

استاندار ایلام با تبریک هفته بسیج به بسیجیان، خانواده‌های شهدا و یادگاران هشت سال دفاع مقدس افزود: اگر فرهنگ شهادت و ایثار در بسیج نبود، این نهاد به مجموعه‌ای معمولی تبدیل می‌شد، اما پیوند آن با آرمان‌های شهدا، بسیج را به مکتبی ارزشمند و اثرگذار در عرصه‌های مختلف خدمت تبدیل کرده است.

کرمی با قدردانی از تلاش‌های سپاه و بسیج در خدمت‌رسانی به مردم مناطق روستایی و نقاط دورافتاده گفت: خدمت به مردم جوهره اصلی تفکر بسیجی است و رضایتمندی مردم در گرو خدمت خالصانه و مسئولانه قرار دارد.

وی اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی بسیج را سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و حل مسائل جامعه دانست و تأکید کرد: تقویت همدلی و مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی با بسیج می‌تواند زمینه بهبود خدمات عمومی، رفع مشکلات مناطق محروم و تحقق توسعه پایدار را فراهم کند.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد همه مسئولان در مسیر خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات مردم و حرکت در مسیر مکتب بسیج موفق باشند.

هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر نام‌گذاری شده و پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) است.