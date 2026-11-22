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شرکت ملی گاز اعلام کرد: بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۱/۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۶۰ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۳۰ آبان ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۷۰۷/۴ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۲۱/۵ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.
این آمار نشان میدهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۶۰ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.
شرکت ملی گاز اعلام کرد: با اقدامات سادهای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پردههای ضخیم، میتوان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.