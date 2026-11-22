شرکت ملی گاز­ اعلام کرد: بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۱/۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۶۰ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

مصرف ۶۰ درصد گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

مصرف ۶۰ درصد گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۳۰ آبان ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۷۰۷/۴ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۲۱/۵ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. ­

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء­ ۶۰ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

شرکت ملی گاز اعلام کرد: با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.