آیین گرامیداشت سی و چهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در خراسان شمالی برگزار و از فعالان این حوزه، تجلیل شد.

برگزاری آیین گرامیداشت سی و چهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در خراسان شمالی

برگزاری آیین گرامیداشت سی و چهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، آیین گرامیداشت سی و‌ چهارمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان خراسان شمالی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج رضا نوری نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار و از فعالان این حوزه تجلیل شد.

علی‌اکبر طهماسبی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، ضمن تجلیل از نقش کلیدی کتابداران، از برنامه‌های توسعه‌ای برای گسترش نقاط خدمات‌دهی کتابخانه‌ای و تبدیل کتابخانه‌ها به فضا‌های اجتماعی نسل چهارم خبر داد.

وی با اشاره به همزمانی هفته کتاب امسال با رویداد ملی «ایران جان» در استان، از ظرفیت‌های موجود کتابخانه‌ای خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۳ کتابخانه شهری، روستایی و سیار در استان فعال هستند. وی همچنین بیان کرد که با افتتاح جدیدترین کتابخانه سیار، تعداد این واحد‌ها به دو واحد ارتقا یافته است که با پوشش ۱۰ نقطه در شهرستان‌ها، مجموعاً ۸۳ نقطه خدمات‌دهی را در استان تحت پوشش قرار می‌دهند.

علی‌اکبر طهماسبی در ادامه با تبیین برنامه‌های آتی تصریح کرد که با برنامه‌ریزی‌های مدون، تلاش می‌شود تا طی اسفندماه سالجاری، یک کتابخانه سیار در شهرستان اسفراین نیز به بهره‌برداری برسد و هدف نهایی، رساندن تعداد نقاط خدمات‌دهی کتابخانه‌های عمومی استان به ۱۰۰ نقطه تا سال آینده باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در تحلیل ساختار حوزه کتاب، کتابدار را ضلع حیاتی مثلث توسعه دانست و تأکید کرد که اگرچه تجهیزات و کتاب دو ضلع اصلی این حوزه هستند، اما بدون حضور کتابدار فعال، تجهیزات و کتاب‌ها کارکرد واقعی خود را نخواهند داشت.

طهماسبی همچنین با اشاره به موفقیت‌های اخیر استان، اعلام کرد که خراسان شمالی در شش ماهه نخست سالجاری، بر اساس گزارش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موفق به کسب رتبه دوم در میزان عضویت در کتابخانه‌ها نسبت به جمعیت شده است که این دستاورد را نتیجه تلاش مستمر تک‌تک کتابداران استان دانست.

وی همچنین ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن تعداد اعضا به یک میلیون نفر، بر ضرورت آغاز فرآیند عضویت از بدو تولد تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ضمن قدردانی از نقش خیرین در تأمین زمین، کتاب و تجهیزات، بر ضرورت گذار به نسل چهارم کتابخانه‌ها با هدف تبدیل آنها به «فضا‌های اجتماعی» و بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری متنوع تأکید نمود.