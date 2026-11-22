\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062c\u0627\u0646\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0646\u0648\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a.\n