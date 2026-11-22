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تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی زمینلرزه۴.۳ ریشتری در حوالی خوی دریافت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زمینلرزهای با قدرت ۴.۳ در مقیاس امواج درونی زمین بامداد امروز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.
بر اساس اطلاعات مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمینلرزه ساعت صفر و ۵۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه بامداد امروز به وقوع پیوست.
موقعیت رومرکز این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
این زمینلرزه در ۱۸ کیلومتری خوی، ۲۹ کیلومتری زرآباد و ۳۶ کیلومتری قطور در استان آذربایجان غربی به ثبت رسید.
مدیر کل مدیریت بحران آذربایجانغربی گفت: خوشبختانه زلزلههای شب گذشته و بامداد امروز در خوی تلفانی نداشته است.
حامد صفاری اظهار کرد: شهرستان خوی سه بار در ساعات ۲۲:۵۱ شنبه، ۰۰:۵۵ و ۱:۱۲ بامداد یکشنبه به ترتیب به بزرگی ۳.۶، ۴.۳ و ۳.۶ ریشتر لرزید که کانون هرسه آن فیرورق بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه این زلزلهها هیچ تلفاتی نداشته است و نیروهای امدادی نیز در آماده باش کامل هستند.