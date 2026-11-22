به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۴.۳ در مقیاس امواج درونی زمین بامداد امروز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

بر اساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین‌لرزه ساعت صفر و ۵۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه بامداد امروز به وقوع پیوست.

موقعیت رومرکز این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۱۸ کیلومتری خوی، ۲۹ کیلومتری زرآباد و ۳۶ کیلومتری قطور در استان آذربایجان غربی به ثبت رسید.