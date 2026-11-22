اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش، از بانوان نخبه و اثرگذار کیش برای عضویت در شورا‌های مشورتی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بانوان نخبه، توانمند و اثرگذار کیش که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی دارای سوابق و دستاورد‌های شاخص هستند، می‌توانند برای معرفی و عضویت در شورا‌های مشورتی اقدام کنند.

بر اساس این فراخوان، بانوانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، می‌توانند برای معرفی خود اقدام کنند:

۱. کسب افتخارات و رتبه‌های معتبر در سطح استانی، ملی یا بین‌المللی

۲. برخورداری از سوابق پژوهشی، مقاله‌نویسی و نگارش پایان‌نامه‌های مرتبط با حکمرانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

۳. ارائه طرح‌ها، ایده‌ها و آثار خلاقانه و نوآورانه

۴. داشتن سوابق نقش‌آفرینی مؤثر در پیشرفت و توسعه جامعه

۵. برخورداری از سوابق اجرایی و مدیریتی در سطوح میانی و ارشد

متقاضیان می‌توانند مشخصات فردی، خلاصه سوابق و مستندات مربوط را با پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۴۷۶۸۸۳۳۳ ارسال کنند یا با مراجعه حضوری به اداره امور زنان و خانواده، مدارک خود را ارائه دهند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۷۶۴۴۴۲۱۲۶۴ تماس بگیرند.