به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: این طرح با هدف جداسازی بار شبکه روستا‌های انقلاب، امیرالمؤمنین و چند روستای دیگر از شبکه شهر میانرود، افزایش ظرفیت تأمین و توزیع برق و ارتقای پایداری شبکه اجرا می‌شود.

عزیز مرداس با اشاره به اینکه این طرح با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود، ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، زیرساخت برق‌رسانی روستا‌ها تقویت و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و روستا‌های اطراف بهبود خواهد یافت.