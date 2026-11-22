سمیه صالحی نویسنده گفت: «ساعت سه منیریه» یک داستان عاشقانه و برشی از زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آدمی است که بین رنج و انتخاب، رنج انتخاب را پذیرفته است.

سمیه صالحی نویسنده کتاب «ساعت سه منیریه» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: در این کار ترجیح دادم مشاهده‌گر باشم و صدای رسای رنج انسانی باشم که بین بقا و ایمان و تقدیر گرفتار بوده و در نهایت چیزی را انتخاب کرده که به ضرر زندگی‌شان بود ولی آیندگان را به این تشخیص می‌رساند که چقدر درست انتخاب کرده است.

وی افزود: داستان نوشتن کتاب به زمستان ۱۳۹۸ برمی‌گردد که به حوزه هنری دعوت شدم. تا از کسی بنویسم که در سالروز شهادتش هم در ایران و هم اردوگاه اشرف برایش بزرگداشت بگیرند. درباره زندگی دوگانه، که دو جبهه روبروی هم او را قبول داشتنند. هفته بعد از مطرح شدن پیشنهاد نگارش، با کوهی از اطلاعات مکتوب حول ۱۴۸۳ صفحه مواجه شدم.

صالحی گفت: در حاشیه زندگی چنین فردی، آدمی وجود نداشت. جز پسرخاله‌ای بسیار بدقلق که اهل مصاحبه هم نبود. مجبور بودم صرفا بر اساس اسناد ساواک و دانشگاه بنویسم، جز یک عکس پرسنلی از زمان سربازی و عکس روزنامه شده از زمان شهادت چیزی در دست نداشتم. گفتم این کتاب را نمی‌نویسم. ولی سلسله اتفاقات در حاشیه این کار باعث شد حس کنم فرهاد بخشی از زندگی من است.

نویسنده «ساعت سه منیریه» اظهار داشت: پدر فرهاد صفا، استاد دانشگاه و دکترای زبان و ادبیات فارسی بود و یک پله تا نماینده مجلس شدن فاصله داشت و پدر بزرگش هم آیت‌الله بود. پدرش یعنی فضل‌الله صفا یک روز آنها را ترک می‌کند. این یک نقطه بزرگ بود که چرا این اتفاق افتاده. به قدری اطلاعات برایم محدود بود که من را به این یقین رساند که اگر دیگران ننوشته‌اند، من آن کتاب را بنویسیم.

وی افزود: برادرم را در سال ۱۴۰۰ بر اثر کرونا از دست دادم. ۶ ماه بعد مادرم خوابی دید که شهیدی اصرار می‌کند که باید کار فرهاد را بنویسیم. مادر که پیش از این مخالف بود، گفت فرهاد صفا چشم به راه است و کارش را بنویس و تمام کن.

صالحی گفت:یکبار بر اساس مصاحبه‌ها کار را نوشتم. بار دوم بر اساس اسناد بود که روایت لحن کتابی و خشک داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این کتاب باید رمان باشد تا مخاطب را همراه کند. فرهاد شد راوی کتاب، ساعت سه منیریه را در چهار فصل نوشتم. بار‌ها در نوشتن به در بسته خوردن و به شهدا متوسل شدم و هرجا کار نوشتن کتاب به بن بست می خورد از خود شهید کمک می‌گرفتم؛ و کتاب را به پایان رساندم.

نویسنده کتاب در پایان افزود: مهندس فرهاد صفا نهم خرداد ۱۳۲۶، در شهر سرخه از توابع شهرستان سمنان متولد شد. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته کشاورزی بود. وی به ایدئولوژی اسلامی پایبند بود و می‌گفت: «ایدئولوژی لباس نیست که فوراً بتوان آن را عوض کرد»، و سرانجام فرهاد صفا در تهران هنگام درگیری با عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و پیکر وی را در گلزار شهدای بهشت‌زهرای شهرستان سرخه به خاک سپردند.

رونمایی از چاپ نخست کتاب ساعت سه منیریه در پنجمین دوره از رویداد «تا کتاب» برگزار شد.