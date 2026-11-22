فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری عامل قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در ارومیه در کمتر از ۲۴ ساعت توسط تیم ویژه پلیس آگاهی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری عامل قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در ارومیه در کمتر از ۲۴ ساعت توسط تیم ویژه پلیس آگاهی استان خبر داد.

سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع حادثه‌ای منجر به قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در یکی از محلات ارومیه و صدور دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری عامل آن، موضوع با بهره گیری از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی پلیس آگاهی استان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تیم ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند عامل این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی تصریح کرد: سرعت عمل، اشراف اطلاعاتی و توان تخصصی کارآگاهان در شناسایی و دستگیری متهم، بیانگر عزم جدی پلیس برای مقابله با جرایم خشن و پاسخ گویی قاطع به مطالبات امنیتی مردم است.