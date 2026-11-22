رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استاد فرهیخته و چهره ماندگار علمی کشور، دکتر مهدی گلشنی گفت: میراث علمی و فکری ایشان، به‌ویژه در تبیین ضرورت هم‌افزایی علم و معارف الهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام تسلیت حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها آمده: درگذشت دانشمند برجسته و چهره ماندگار علمی کشور، استاد ممتاز و پیشکسوت دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مهدی گلشنی ضایعه‌ای تأسف‌بار برای جامعه علمی و فرهنگی کشور است.

آن استاد فقید، از شخصیت‌های برجسته علمی کشور بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تعلیم، تحقیق و شاگردپروری سپری کرد. تسلط علمی در حوزه فیزیک، نگاه عمیق فلسفی به مبانی علم و اهتمام به تبیین نسبت علم و دین، از ویژگی‌های ممتاز شخصیت علمی و فکری ایشان بود. تأکید بر ضرورت پیوند علوم طبیعی با مبانی فلسفی و جهان‌بینی توحیدی و نقد نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به علم، از وجوه متمایز اندیشه علمی آن استاد فرزانه به شمار می‌رفت.

دهه‌ها حضور اثرگذار در دانشگاه صنعتی شریف، تربیت نسل‌های متعدد از دانشجویان و پژوهشگران، تأسیس و گسترش حوزه فلسفه علم در کشور و تألیف آثار ارزشمند در زمینه فیزیک، فلسفه علم و رابطه علم و دین، بخشی از خدمات ماندگار آن استاد فقید است.