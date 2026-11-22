به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ یکم آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه شریعت

تاکید افغانستان و عراق بر گسترش همکاری‌های دوجانبه

آغاز کار دو طرح توسعه‌ای در هرات

یک شبکه آشامیدنی در بلخ تکمیل شد

گسترش همکاری‌های استاندارد و کیفیت میان افغانستان و ایران بررسی می‌شود

روزنامه اطلاعات روز

طالبان: سه سارق مسلح در کابل کشته شدند

بحرین: یک تاسیسات صنعتی غیرنظامی در پی حمله ایران آتش گرفته است

ارتش آمریکا هدف قرار گرفتن یک جنگنده اف ۱۶ خود را تکذیب کرد

مذاکرات ایران و آمریکا؛ غریب آبادی: هیئت قطری در تهران بود

روزنامه انیس

سفر هیئت اداری استاندارد و کیفیت به تهران

سرپل، از مهمات منفجر نشده پاک شد

رسانه؛ سنگر آگاهی و بیداری ملت

وزیر صنعت و تجارت در کنفرانس سرمایه‌گذاری تانزانیا بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد

دیدار سفیران افغانستان و عراق

توسعه شبکه‌های مخابراتی گامی در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور

کشف و ضبط ۳۱۱ کیلوگرم تریاک در غزنی

روزنامه هشت صبح

ارتش ایران مدعی حاکمیت بر تنگه هرمز شد

ایران: صادرات کالا به افغانستان ۳۲ افزایش یافته است

وحید صابری آوازخوان سرشناس افغانستان درگذشت

طالبان و کنیا درباره گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفت‌و‌گو کردند

وزیر خارجه ترکیه: آنکارا تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اقامت در پایگاه نظامی را به دلیل تهدید‌ها تایید کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

ایران از حمله پدافند هوایی به جنگنده اف ۱۶ آمریکا بر فراز خلیج فارس و فرود اضطراری آن در یکی از فرودگاه‌های منطقه خبر داد

ارتش چین آخرین تمرین جامع پیش از پرتاب فضاپیمای سرنشین‌دار شنژو ۲۴ را با موفقیت به پایان رساند

چین آماده تسریع مذاکرات برای ارتقای توافق تجارت آزاد با سنگاپور است

هیئتی از فرستادگان خارجی از نزدیک با تجربیات چین در توسعه شیلات پایدار آشنا شدند

همایش بین‌المللی مطالعات اندیشه شی جین‌پینگ در بوداپست برگزار شد

احیای جمعیت میمون‌های کمیاب هاینان، نمونه‌ای از پیشرفت چین در حفاظت از جنگل‌های بارانی است

روزنامه چاینا دیلی

سخنرانی شی جین‌پینگ در اجلاس اپک، امید‌ها برای فصل جدیدی از شکوفایی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه را تقویت کرد

کارشناسان: تلاش‌های جدایی‌طلبانه حزب پیشرو دموکراتیک تایوان محکوم به شکست است

نشست تاریخی چین، روسیه و آمریکا امید‌ها برای صلح و ثبات جهانی را افزایش داده است

ترامپ در ارزیابی سفر آسیایی خود از روابط با چین تمجید کرد و درباره همکاری در زمینه هوش مصنوعی سخن گفت

تیم زنان چین در رقابت دوی امدادی ۳۰۰۰ متر در سئول به مدال طلا دست یافت

مذاکرات برای ارتقای توافق تجارت آزاد چین و سنگاپور در دستور کار قرار گرفت

روزنامه گلوبال تایمز

کشف سنگی با قدمت ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون سال در استان هبی چین؛ قدیمی‌ترین سنگ شناسایی‌شده در آسیا

ترامپ از سفر به چین تمجید کرد؛ کارشناسان از ادامه روند مثبت روابط دو کشور سخن می‌گویند

نشست تاریخی سران چین، روسیه و آمریکا به‌عنوان رویدادی مهم در دیپلماسی جهانی مورد توجه قرار گرفت

چین و آمریکا در شانگهای درباره ایمنی دریایی و کاهش خطرات نظامی گفت‌و‌گو کردند

مواضع تازه نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان نتوانسته است نگرانی‌های پکن را برطرف کند

چین گروه جدیدی از ماهواره‌های اینترنتی را با موشک حامل لانگ مارچ به فضا فرستاد

مشارکت رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه با حضور صد‌ها نهاد رسانه‌ای از کشور‌های مختلف رسماً آغاز به کار کرد.

سی‌جی‌تی‌ان

عراقچی: ایران همچنان امیدوار است دیپلماسی به جنگ با آمریکا پایان دهد؛ ترامپ می‌گوید شرایط تهران برای توافق قابل قبول نیست

نشست سه‌جانبه چین، روسیه و آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و همکاری بیشتر در جهان باشد

نظرسنجی: نزدیک به ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار صلح پایدار میان چین، روسیه و آمریکا هستند

وانگ یی: اجلاس اپک در شنژن به نقطه اوج تازه‌ای در همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه تبدیل شد

شرکت‌کنندگان اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل از نقش چین در گذار جهانی به اقتصاد سبز تمجید کردند

روزنامه مردم

همایش بین‌المللی مطالعات اندیشه شی جین‌پینگ در بوداپست برگزار شد

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا دفتر جدیدی در هنگ‌کنگ تأسیس می‌کند

پایگاه ملی آزمایشی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه خدمات منابع انسانی در شهر چونگ‌کینگ افتتاح شد

چهاردهمین نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت مناطق مرکزی چین در شهر ژنگژو آغاز به کار کرد

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر شهر ده‌لینگ‌ها در استان چینگ‌های را لرزاند؛ تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است

طرح انتقال آب از جنوب به شمال چین برای تأمین نیاز‌های مردم و توسعه اقتصادی در حال گسترش است

چین از میکروسکوپ الکترونی عبوری انجمادی ساخت داخل با ولتاژ ۱۲۰ کیلوولت رونمایی کرد

تارنمای تلویزیون مرکزی چین

پیشرفت منظم طرح‌های بزرگ زیرساختی در چین با هدف تقویت اقتصاد و بهبود معیشت مردم

وزارت بازرگانی چین به تصمیم آمریکا برای محدود کردن دسترسی اپراتور‌های مخابراتی چینی به منابع شماره تلفن اینترنتی این کشور اعتراض کرد

بازار مصرف چین با وجود تحولات اقتصادی، نشانه‌هایی از ثبات، رونق و افزایش تحرک نشان می‌دهد

تعطیلات پاییزی مدارس در مناطق مختلف چین به رونق گردشگری داخلی و افزایش مصرف خانوار‌ها کمک کرده است

پایگاه پرتاب چین برای انجام مأموریت سرنشین‌دار شنژو ۲۴ آماده شده است

نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت مناطق مرکزی چین با تمرکز بر فناوری‌های نوین، رباتیک و خودرو‌های برقی در ژنگژو برگزار شد

خبرگزاری خدمات خبری چین

کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین سفر تجاری نخست خود را از امروز آغاز می‌کند

گزارش‌ها از تمرکز صنعت رابط مغز و رایانه چین در سه خوشه بزرگ شهری حکایت دارد

چهاردهمین نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت مناطق مرکزی چین با حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ژنگژو برگزار شد

دانشمندان چینی برای گیاهان مختلف فرمول‌های اختصاصی نور طراحی کرده‌اند تا رشد و بهره‌وری آنها افزایش یابد

نشست علمی ارتباطات و ترویج علم و فناوری چین با حضور کارشناسان و فعالان رسانه‌ای در پکن برگزار شد