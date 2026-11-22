عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه قزوین ـ الموت ـ تنکابن از سمت تنکابن آغاز شد؛ مسیری که به گفته مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم، حدود ۵۰ درصد کوتاه‌تر از مسیرهای موجود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) از آغاز عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه قزوین ـ الموت ـ تنکابن از سمت تنکابن و تعهد این قرارگاه برای تکمیل آن در موعد مقرر خبر داد.

محمد رستمی گفت: تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی قطعه ششم از سمت تنکابن همزمان و به موازات اجرای قطعات سوم و چهارم از سمت استان قزوین پیش برود تا با استفاده حداکثری از زمان، روند احداث آزادراه سرعت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر برای تردد مسافران و ساکنان استان‌های شمالی افزود: آزادراه قزوین ـ الموت ـ تنکابن می‌تواند مسیر مناسب‌تری برای رفت‌وآمد مردم مازندران و گیلان به استان‌های تهران، البرز و قزوین و همچنین سفرهای گردشگری به شمال کشور باشد.

رستمی ادامه داد: این آزادراه در مقایسه با مسیرهای موجود، از جمله مسیر قزوین ـ گیلان، حدود ۵۰ درصد کوتاه‌تر است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و صرفه‌جویی در زمان سفر کمک کند.

مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این طرح گفت: احداث آزادراه برای ساکنان منطقه، کشاورزان و فعالان اقتصادی اهمیت دارد و می‌تواند زمینه رونق و توسعه بیشتر غرب مازندران و شرق گیلان را فراهم کند.

وی با تأکید بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های قرارگاه برای اجرای این طرح افزود: با همکاری دولت و وزارت راه و شهرسازی، این آزادراه را در موعد زمانی مقرر به سرانجام خواهیم رساند.