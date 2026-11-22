به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا جان‌فشان نوبری اظهار کرد:کارگر با استفاده از زنجیر جرثقیل قصد صعود به بالای ساختمان را داشت که به دنبال بروز نقص فنی در جرثقیل در ارتفاع گرفتار شد.

وی گفت:با حضور آتش‌نشانان در محل و استفاده از نردبان خودرویی آتش‌نشانی عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام و کارگر گرفتار به سطح زمین منتقل شد.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های ساختمانی خاطرنشان کرد:جرثقیل وسیله جابجایی افراد نیست و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی به‌ عنوان وسیله حمل‌ونقل انسان می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.