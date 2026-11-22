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مدیر عامل سازمان آتشنشانی تبریز از نجات کارگری خبر داد که صبح امروز در خیابان پاستور این شهر بر اثر نقص فنی جرثقیل در ارتفاع حدود ۱۲ متری گرفتار شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا جانفشان نوبری اظهار کرد:کارگر با استفاده از زنجیر جرثقیل قصد صعود به بالای ساختمان را داشت که به دنبال بروز نقص فنی در جرثقیل در ارتفاع گرفتار شد.
وی گفت:با حضور آتشنشانان در محل و استفاده از نردبان خودرویی آتشنشانی عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام و کارگر گرفتار به سطح زمین منتقل شد.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیطهای ساختمانی خاطرنشان کرد:جرثقیل وسیله جابجایی افراد نیست و استفاده از تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی به عنوان وسیله حملونقل انسان میتواند حوادث جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.