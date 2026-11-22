زره نیم‌تنه‌ای متعلق به دوره صفوی با ساختار زنجیروار از حلقه‌های ریز فولادی و بدون نشانه‌های تخریب شیمیایی، در پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون گفت: این زره تاریخی از فولاد ساخته شده و بافت آن از حلقه‌های ریز فولادی به‌صورت زنجیروار تشکیل شده است که نشان‌دهنده ظرافت و مهارت سازندگان پوشش‌های رزمی در دوره صفوی است.

مصطفی هادی‌پور، با اشاره به ویژگی‌های ساختاری این اثر افزود: زره نیم‌تنه دارای دو آستین بلند با بافتی ظریف است که لبه سرآستین‌های آن به‌صورت اریب طراحی شده‌اند. همچنین در قسمت جلویی زره، دو دکمه بزرگ فولادی با نقش سرترنج به کار رفته که به جلوه ظاهری آن افزوده است.

وی ادامه داد: لبه یقه این زره نیز با نواری پارچه‌ای دوخته شده که در کنار بافت زنجیروار حلقه‌های فولادی، از ویژگی‌های برجسته در ساخت این پوشش تاریخی به شمار می‌رود.

مدیر پایگاه میراث جهانی چهلستون با اشاره به وضعیت نگهداری این اثر تاریخی اظهار کرد: زره نیم‌تنه با وجود گذشت زمان، همچنان از وضعیت فیزیکی مناسبی برخوردار است و نشانه‌ای از تخریب شیمیایی در آن دیده نمی‌شود. این ویژگی در کنار ظرافت ساخت و جزئیات به‌کاررفته، بر ارزش تاریخی، هنری و موزه‌ای آن افزوده است.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی آثار تاریخی به بازدیدکنندگان تصریح کرد: نمایش این زره فرصتی فراهم کرده است تا علاقه‌مندان از نزدیک با بخشی از میراث مادی دوره صفوی، شیوه ساخت پوشش‌های رزمی، مهارت فلزکاری و فنون ساخت آثار فلزی در آن دوره آشنا شوند.

دوره صفوی یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر و صنایع دستی ایران به شمار می‌رود. ساخت ابزار‌ها و پوشش‌های رزمی فلزی در این دوره با بهره‌گیری از مهارت فلزکاران و روش‌های گوناگون ساخت و پرداخت فلز همراه بوده است

زره‌های زنجیری نیز از جمله پوشش‌های رزمی بودند که با اتصال حلقه‌های فلزی به یکدیگر ساخته می‌شدند و افزون بر کارکرد دفاعی، نمایانگر توانایی فنی و هنری سازندگان خود بودند.

کاخ باغ یا باغ موزه چهلستون یکی از بنا‌های شاخص مجموعه دولتخانه صفوی اصفهان محسوب می‌شود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این بنای تاریخی ۱۵ دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ویژگی مهم کوشک میانی این باغ وجود نقاشی‌های بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی (رضا عباسی) است که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوار تالار‌های کاخ را تزیین کرده است.