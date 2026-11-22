به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ پاسدار یاسین باوقار مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: در این پویش مردم، با اهدای نوشت افزار، لوازم منزل و اقلام خوراکی شرکت کردند تا این وسایل، پس از گردآوری، بین خانواده‌های نیازمند هرمزگانی توزیع شود.

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان هم گفت: در پویش میدان همدلی، خیابان خدمت، غرفه‌هایی هم در حوزه محیط زیست فعال است، مردم در این غرفه می‌توانند، انواع نهال‌های بومی استان را هم هدیه بدهند و هم هدیه بگیرند و در محل کار و زندگی بکارند.

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سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی افزود: غرفه‌هایی هم به بانوان سرپرست خانوار واگذار شده تا در آن، محصولات خود را بفروشند و درآمد آن را صرف تهیه جهیزیه برای زوج‌های نیازمند کنند.