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مناسبت هفته بسیج پویش میدان همدلی، خیابان خدمت، همزمان با سراسر کشور در هرمزگان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ پاسدار یاسین باوقار مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: در این پویش مردم، با اهدای نوشت افزار، لوازم منزل و اقلام خوراکی شرکت کردند تا این وسایل، پس از گردآوری، بین خانوادههای نیازمند هرمزگانی توزیع شود.
جانشین فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان هم گفت: در پویش میدان همدلی، خیابان خدمت، غرفههایی هم در حوزه محیط زیست فعال است، مردم در این غرفه میتوانند، انواع نهالهای بومی استان را هم هدیه بدهند و هم هدیه بگیرند و در محل کار و زندگی بکارند.
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سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی افزود: غرفههایی هم به بانوان سرپرست خانوار واگذار شده تا در آن، محصولات خود را بفروشند و درآمد آن را صرف تهیه جهیزیه برای زوجهای نیازمند کنند.