به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،محمدعلی طالبی استاندار کرمان اعلام کرد: بیش‌از ۹۵ درصد مشکلات، چالش‌ها و مسائل طرح بلدالامین رفع شده و بیش‌از ۵۰۰ واحد آماده واگذاری شده وهزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز تا پایان سال آماده خواهد شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در بازدید میدانی از طرحهای نهضت ملی مسکن شهر کرمان با اشاره به روند تحول درطرح بلدالامین گفت: این طرح در حال حاضر با تلاش مجموعه راه و شهرسازی، حمایت‌های استانداری و همکاری بانک مسکن از این چالش‌ها عبور کرده است.

علی حاجی‌زاده با اشاره به همراهی متقاضیان در انجام تعهدات مالی خود گفت: هدف تکمیل و افتتاح واحد‌های مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و امید است تا پایان امسال وعده تکمیل بیش‌از هزار واحد مسکن در این بخش محقق شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز با تاکید بر فعال‌شدن هر سه مرحله طرح مسکن بلدالامین گفت: این طرح پس از حدود هفت سال بلاتکلیفی، از بهمن‌ پارسال فعالیت اجرایی خود را از سر گرفته و اکنون در وضع مطلوبی قرار گرفته است.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی با اشاره به فعالیت بیش‌از ۸۰۰ کارگر، مهندس و استادکار در این طرح افزود: بیش‌از ۵۰۰ واحد مسکونی نیز در شمار واحد‌های آماده تحویل قرار دارد و تکمیل برخی زیرساخت‌ها ازجمله گازرسانی و شبکه فاضلاب در حال پیگیری است.

بگفته وی بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همه واحد‌های باقی‌مانده طرح بلدالامین کرمان تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: همچنین ۴۲ قطعه زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی به ۸۴ نفر از متقاضیان سایت بلدالامین در روز‌های اخیر واگذار شد.

رئیس راه‌وشهرسازی شهرستان کرمان هم با اشاره به برگزاری آیین اختصاص زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن بلدالامین کرمان گفت: ۴۲ قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن (مربوط به مراحل ۱، ۲ و ۳ سایت بلدالامین) در قالب ۸۴ متقاضی در این آیین اختصاص یافت و قطعات زمین مورد نظر نیز مشخص شد.

️سیدتقی مهدوی افزود: این افراد جزو متقاضیان انصرافی از شیوه انبوه‌سازی در سایت‌های یادشده بودند که وضع خود را به واگذاری زمین به صورت گروه‌های ساخت ۲ نفره تغییر دادند.

وی ادامه داد: این افراد برای دریافت زمین در شهرک ۱۰۸ هکتاری همت اقدام کرده بودند که با تلاش‌های صورت‌گرفته، روند واگذاری زمین به آنها نهایی شد.

مسکن ملی هزار و ۵۷۰ واحدی بلدالامین کرمان از طرحهای نیمه‌تمام استان کرمان است که به علت مجموعه‌ای از مشکلات اجرایی، زیرساختی، مدیریتی پیمانکار و اعتراضات متقاضیان پس از هفت سال هنوز به طور کامل تحویل داده نشده است.