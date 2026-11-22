استاندار کرمان با تأکید بر توجه جدی دولت به نوسازی و تجهیز مدارس، از پیشگام بودن استان کرمان در مشارکت خیران برای ساخت مدرسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در دیدار با هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان، ضمن قدردانی از نقش خیران، تأکید کرد که دولت و مدیریت استان برای مرتفع کردن کمبود مدارس، از حداکثر ظرفیت خیران استفاده خواهد کرد.

در این دیدار، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز با ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته، کرمان را از استان‌های پیشگام در مدرسه سازی دانست. وی با اشاره به همکاری با مودیان مالیاتی، از بارگذاری ۱۶۰ طرح با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد. همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به گفتمان مدیریت استان در موضوع مدرسه سازی، از همکاری با خیران در پروژه‌های مربوط به «مسکن ملی» خبر داد.