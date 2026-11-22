به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دو نمایش «بازیچه» و «کبودان و اسفندیار» به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را یافت.

در بخش کارگردانی، حسن رحیمی با اجرای نمایش «کبودان و اسفندیار» در جایگاه نخست قرار گرفت و نرگس نصیری با نمایش «بازیچه» رتبه دوم را کسب کرد.

همچنین محسن مقامی با «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» و نگار دربیگی و شبنم تجری با «امروز برف نمی‌بارد» به‌طور مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.

محسن فغانی نیز برای کارگردانی «قاتلین آپارتمان سباستین لوئد» مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش نمایشنامه‌نویسی، نرگس نصیری با اثر «بازیچه» عنوان نخست را از آن خود کرد.

نمایشنامه «بوران ۵۰» نوشته فائزه نوآبادی و عرفان ابراهیمی در رتبه دوم قرار گرفت و محسن مقامی برای نگارش «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» رتبه سوم را کسب کرد.

در بخش بازیگری زن، نمایش «بازیچه» دو جایگاه برتر را به خود اختصاص داد؛ رحما زمانی رتبه نخست و نرگس نصیری رتبه دوم را کسب کردند.

همچنین بهار زمانی و نگار دربیگی برای بازی در «امروز برف نمی‌بارد» مشترکاً سوم شدند.

هیئت داوران از پریسا امیدوار برای بازی در «کبودان و اسفندیار» و انسیه نیشابوری برای ایفای نقش در «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» نیز تقدیر کرد.

در بخش بازیگری مرد، حسین فدائی برای بازی در «کبودان و اسفندیار» برگزیده نخست شد و دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش را دریافت کرد.

حمید میرزایی با «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» و محمدرضا مولودی با «قاتلین آپارتمان سباستین لوئد» به‌صورت مشترک در جایگاه دوم ایستادند.

یونس افسری برای بازی در «کبودان و اسفندیار» و احسان زرگران برای حضور در نمایش «سرجهازی» نیز به‌طور مشترک رتبه سوم بازیگری مرد را کسب کردند.

در بخش طراحی صحنه، رتبه نخست به‌صورت مشترک به رضا پورتراب‌زاده برای «بوران ۵۰» و محسن مقامی برای «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» رسید.

مهرداد دولت‌آبادی با نمایش «قاتلین آپارتمان سباستین لوئد» رتبه دوم و حسن رحیمی با «کبودان و اسفندیار» رتبه سوم را به دست آوردند.

در طراحی لباس نیز صدف نوری برای نمایش «کبودان و اسفندیار» دیپلم افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد و از فرهادی‌منش برای طراحی لباس «گفت‌وگوی شبانه دیوارها» قدردانی شد.

بر اساس آرای هیئت داوران، در بخش‌های چهره‌پردازی، پوستر و بروشور، طراحی نور و موسیقی، اثری شایسته دریافت عنوان برگزیده شناخته نشد.