به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان گفت: با اجرای اقداماتی نظیر ساخت سازه سیمانی سرریز، ایجاد بند خاکی و کنترل مسیر‌های خروج آب؛ شرایط آبگیری و ماندگاری آب در بخش‌هایی از تالاب بهبود یافته و زمینه مناسبی برای حضور و زیست پرندگان آبزی بومی و مهاجر زمستان‌گذران فراهم شده است.

عباس عاشوری افزود: نخستین بارش‌های پاییزی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازه‌های ایجاد شده و بررسی وضعیت آبگیری تالاب بود، این اقدامات با هدف مدیریت تراز آب، جلوگیری از خروج سریع رواناب‌ها و افزایش ماندگاری آب در پهنه‌های تالابی انجام شده و نقش مؤثری در بهبود شرایط زیستگاهی منطقه داشته است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست افزود: با این اقدامات، گونه‌های ارزشمندی از جمله عقاب دریایی دم‌سفید، باکلان کوچک و خروس کولی شمالی در محدوده تالاب مشاهده شدند که نشان‌دهنده اهمیت این زیست‌بوم در میزبانی از پرندگان آبزی و مهاجر است.

وی تأکید کرد: حفظ و احیای پهنه‌های آبی تالاب‌ها، علاوه بر تأمین منابع آبی و فراهم کردن زیستگاه مناسب برای پرندگان مهاجر، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و پایداری جمعیت گونه‌های جانوری دارد؛ ازاین‌رو، پایش مستمر وضعیت آبگیری و حفاظت از زیستگاه‌های تالابی از اولویت‌های برنامه‌های حفاظتی اداره‌کل است.

تالاب جوکندان بخشی از منطقه حفاظت‌شده لیسار و از تالاب‌های ساحلی استان گیلان به شمار می‌رود.

کاهش تراز آب دریای خزر و اختلاف ارتفاع ایجادشده موجب شده بخش عمده آب ورودی و رواناب‌های تالاب از طریق مسیر‌های ارتباطی به سمت دریا تخلیه شود؛ شرایطی که مدیریت منابع آب، کنترل خروجی‌ها و افزایش ماندگاری آب را برای حفظ پهنه‌های آبی و پایداری زیستگاه این تالاب ضروری کرده است.