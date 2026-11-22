مسئول بسیج سازندگی مازندران از پیش‌بینی توزیع ۵۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در هفته بسیج و مشارکت مردم استان در پویش ملی تأمین هزار سری جهیزیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، توزیع ۵۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان و مشارکت مردم استان در پویش ملی تأمین هزار سری جهیزیه، از برنامه‌های بسیج سازندگی مازندران در هفته بسیج است.

رضا سلیمان‌نژاد مسئول بسیج سازندگی مازندران گفت: در قالب پویش ملی تأمین هزار سری جهیزیه، مردم استان با پرداخت نفری ۱۱۰ هزار تومان می‌توانند در تهیه جهیزیه زوج‌های نیازمند سهیم شوند.

وی افزود: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در مازندران برای تهیه جهیزیه خانواده‌های نیازمند استان اختصاص می‌یابد که اسامی آنان از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجموعه معرفی می‌شود.

سلیمان‌نژاد با اشاره به برنامه‌های کمک مؤمنانه در هفته بسیج گفت: تأمین ۵۰ سری جهیزیه و لوازم ضروری منزل، توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی و پنج بسته زمستانی، تهیه ۱۰ مورد لوازم کمک‌آموزشی و پخت و توزیع غذای گرم میان نیازمندان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

مسئول بسیج سازندگی مازندران همچنین از فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه‌های دامپزشکی، تربیتی، آموزشی و اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: آمار اعلام‌شده بر اساس تعهدات قطعی و قابل تحقق تنظیم شده است و ظرفیت مشارکت مردمی و گروه‌های جهادی بیش از این میزان است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در اجرای طرح‌های حمایتی گفت: هدف پویش تأمین جهیزیه، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های مالی، ترویج الگویی فراگیر و پایدار برای مشارکت مردم در رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی است. همه شهرستان‌های مازندران در این پویش مشارکت دارند.