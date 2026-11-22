به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و بازتاب جلوه‌های مختلف این مفهوم در قالب آثار نمایشی برگزار شد. در این دوره، گروه‌های هنری و تئاتر از نقاط مختلف کشور با هدف روایتگری مفاهیم مقاومت، در بخش‌های مختلف جشنواره حضور یافتند.



در مراسم اختتامیه این دوره، از هنرمندان و گروه‌هایی که توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تئاتر، پیام‌های رسانه‌ای و هنری مقاومت را به شکلی خلاقانه به مخاطب منتقل کنند، تقدیر و از آن‌ها به عنوان برگزیده یاد شد.



مریم قاسمی گزارش میدهد .