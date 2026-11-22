مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: عملیات اجرایی بخش دوم طرح نورپردازی و ساحل‌سازی رودخانه شاوور شوش با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فضای تفریحی و رفاهی برای شهروندان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروند اظهار کرد: این طرح در محدوده‌ای به مساحت دو هکتار اجرا می‌شود و شامل راه‌اندازی هفت برج روشنایی، عملیات ساحل‌سازی و ایجاد تعدادی آلاچیق است که با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی، افزایش رفاه شهروندان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شوش پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از اجرای فاز نخست این طرح در منطقه کم‌برخوردار کوی انصار شوش افزود: توسعه فضا‌های گردشگری و تفریحی در مناطق مختلف شهری، علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری شهری و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز بخش سوم این طرح در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح در مراحل مختلف، گامی در راستای سامان‌دهی حاشیه رودخانه شاوور و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه است.