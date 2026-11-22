رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد: برای اجرای طرح احیا و بهسازی بازار‌های تاریخی یزد، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورا در منطقه بافت تاریخی، از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح احیا و بهسازی بازار‌های تاریخی یزد خبر داد.

محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی و رونق اقتصادی بافت قدیم یزد اظهار کرد: شهرداری یزد در قالب چند فاز اجرایی، طرح احیا و بهسازی بازار‌های تاریخی شهر را با هدف ارتقای کیفیت محیطی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری در دستور کار قرار داده است.

نیکونژاد افزود: بازار شاهزاده فاضل، بازار حضرت عباسی و محدوده دروازه مهریز از جمله محور‌های این طرح هستند که در مجموع، حدود سه هزار و ۲۵۰ مترمربع عملیات کف‌سازی و بدنه‌سازی با رعایت اصول معماری اصیل یزد در آنها اجرا شده است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: در کنار اقدامات عمرانی و بهسازی ظاهری، پیش‌بینی و اجرای مسیر‌های تأسیساتی و غلاف‌گذاری برای شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و مخابرات و همچنین لوله‌گذاری مسیر‌های آتش‌نشانی نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، تنها بهسازی کالبدی بازار‌ها نیست، بلکه فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت اصناف، تسهیل کسب‌وکار‌های سنتی، افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی بافت تاریخی است؛ اقداماتی که می‌تواند در بهبود شرایط فعالیت بازاریان و ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده نقش مؤثری داشته باشد.