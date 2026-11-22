وزارت بازرگانی چین در واکنش به تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مبنی بر محرومیت شرکت‌های مخابراتی چینی از دسترسی مستقیم به منابع شماره تلفن، واشنگتن را به سوءاستفاده از اختیارات نظارتی، نقض رقابت منصفانه و تشدید جداسازی اقتصادی و فناوری متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه اعلام کرد: تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای ممنوعیت دسترسی مستقیم اپراتور‌های مخابراتی چینی به منابع شماره‌گذاری تلفنی اینترنتی آمریکا، بدون پشتوانه واقعی و با توسل به ادعا‌های امنیت ملی اتخاذ شده است.

او تأکید کرد: این اقدام با اصول عدم تبعیض و رقابت منصفانه مغایرت دارد و بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای سرکوب شرکت‌های مخابراتی چین در بازار آمریکا به شمار می‌رود.

وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد اقدامات اخیر آمریکا برای قطع ارتباط و زنجیره همکاری دو کشور در حوزه‌های مخابرات، ارتباطات و آزمایش و تأیید تجهیزات، با توافق‌های مهم رهبران دو کشور مغایرت دارد و به ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا آسیب می‌زند.

پکن از واشنگتن خواسته است این محدودیت‌ها را فوراً لغو کند و به مسیر حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی باز گردد. سخنگوی این وزارتخانه در عین حال هشدار داد چین برای دفاع از منافع خود اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز پنجشنبه گذشته با تصویب مقررات جدید، شرکت‌های مخابراتی چاینا موبایل، چاینا تلکام و چاینا یونی‌کام را از دسترسی مستقیم به منابع شماره تلفن آمریکا محروم کرد.

مقام‌های آمریکایی این تصمیم را با استناد به ملاحظات امنیت ملی و مقابله با تماس‌های کلاهبردارانه و خودکار توجیه کرده‌اند. این محدودیت در ادامه مجموعه اقداماتی است که واشنگتن در سال‌های اخیر علیه شرکت‌های فناوری و مخابراتی چین اتخاذ کرده است.