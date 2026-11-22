افزایش ابر و وزش باد برای امروز و فردا (۱ و ۲ آذر) در خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: افزایش ابر و وزش باد پدیده‌های امروز و فردا (۱ و ۲ آذر) در خراسان جنوبی است.