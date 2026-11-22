افزایش ابر و وزش باد برای امروز و فردا (۱ و ۲ آذر) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: افزایش ابر و وزش باد پدیدههای امروز و فردا (۱ و ۲ آذر) در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی با عبور موج ضعیف و کم دامنه از تراز میانی جو استان برای امروز و فردا در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط غرب استان گاهی وزش تند باد و گرد و خاک قابل پیش بینی است.
زارعی افزود: به لحاظ دمایی ادامه روند افزایش دمای هوا را تا فردا انتظار داریم.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سیلسیوس سردترین و بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سیلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۲ و ۵ درجه سیلسیوس ثبت شد.