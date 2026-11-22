مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور از اجرای رویداد «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» در ۵۴۰ نقطه کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت، آگاهی و توانمندی بانوان و خانواده‌ها برای مدیریت شرایط بحران و تقویت همبستگی اجتماعی طراحی شده است.

اجرای رویداد «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» در ۵۴۰ نقطه کشور

اجرای رویداد «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» در ۵۴۰ نقطه کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویا حیدرزاده مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به اهداف رویداد «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» اظهار کرد: این برنامه همزمان با جنگ رمضان و با هدف تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی طراحی شد و در هفته بسیج وارد مرحله دوم اجرا شده است.

وی با تأکید بر نقش محوری بانوان در مدیریت خانواده افزود: بانوی مقاوم، بانویی آگاه و توانمند است که با برخورداری از مهارت‌های لازم می‌تواند در شرایط بحران، آرامش خانواده را حفظ و مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کند.

حیدرزاده با اشاره به اجرای این طرح در پنج محور گفت: آموزش نکات ایمنی و امدادی، آرام‌بخشی و تقویت روحیه خانواده، مقابله با جنگ شناختی و مدیریت مصرف از محورهای اصلی این رویداد است.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی را از اولویت‌های مرحله دوم این طرح دانست و افزود: در این مرحله، با اجرای برنامه‌های آموزشی و فعالیت همیاران انرژی، خانواده‌ها برای اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع انرژی توانمند می‌شوند.

وی روایتگری زنان از جنگ رمضان و تبیین نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف را از دیگر بخش‌های فرهنگی این رویداد عنوان کرد و گفت: این طرح با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و شبکه خانواده مقاوم، در ۵۴۰ نقطه کشور در حال اجراست.