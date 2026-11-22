به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی این نهاد، فرد دستگیرشده با تولید و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند و صهیونیستی فعالیت داشته و به ادعای سازمان اطلاعات سپاه، در راستای اهداف رسانه‌ای دشمن اقدام می‌کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: این فرد پس از رصد و پایش دقیق اطلاعاتی توسط پاسداران سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر شد.

سازمان اطلاعات سپاه ناحیه مقاومت انصارالحسین بویراحمد در ادامه با تأکید بر برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: هرکس امنیت و منافع ملت ایران را هدف قرار دهد، دیر یا زود در تور اطلاعاتی نیرو‌های امنیتی گرفتار خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه نیز نسبت به ادامه شناسایی و برخورد با سایر عوامل و افراد مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن هشدار داده شده است.