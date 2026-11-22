ادارات و سازمان‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، باید تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از برق خود را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نصب و راه اندازی صفحات خورشیدی کوچک مقیاس در پشت بام، یکی از راه‌های کمک به تولید برق است و دفتر امام جمعه کبودراهنگ نیز اولین دفتر در استان است که برق مصرفی را از طریق صفحات خورشیدی تامین می‌کند.

این نیروگاه کوچک مقیاس با هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی خیرین نصب شده و ۵ کیلووات برق تولید می‌کند که پس از تامین برق دفتر امام جمعه کبودراهنگ، مازاد آن به شبکه توزیع برق تزریق می‌شود.

نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس مزایایی، چون کاهش سوخت‌های فسیلی و آلودگی و صرفه اقتصادی و درآمدزا بودن را دارد.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۵ مگاوات برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی تولید و به مدار توزیع تزریق می‌شود.