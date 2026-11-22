به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۹ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه یکم آذر ماه با میانگین ۱۳۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۳۹، پارک زمزم ۱۲۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۱، دانشگاه صنعتی و شهرک منتظری ۱۴۲، دانشگاه علوم پزشکی ۱۰۷، رودکی ۱۲۴، رهنان ۱۳۴، زینبیه ۱۱۲، فرشادی ۱۳۸، فیض ۱۳۰، خیابان کاوه ۱۲۶ و ولدان ۱۴۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با ۱۵۲، انقلاب ۱۵۶ و محور شرق اصفهان ۱۶۱ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۹۹، استانداری اصفهان ۱۰۰ و خیابان میرزا طاهر ۹۲ AQI قابل قبول است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که امروز و فردا دوشنبه دوم آذرماه به دلیل سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، کاشان، کویرآباد، مبارکه، شاهین‌شهر و میمه و نجف‌آباد پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هشدار داده و افزوده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.