دیدار تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک عصر شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر و با قضاوت امیر عرب‌براقی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

اخراج زودهنگام و برتری عددی آلومینیوم

مهم‌ترین اتفاق این مسابقه، اخراج ابوالفضل کوهی، بازیکن نساجی، در دقیقه ۱+۴۵ بود. کوهی که پیش از این نیز کارت زرد دریافت کرده بود، با دریافت دومین کارت زرد از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سعید دقیقی بیش از یک نیمه را با ۱۰ بازیکن دنبال کنند. با وجود این برتری عددی، آلومینیوم اراک نتوانست از این فرصت استفاده کند و دروازه نساجی را باز کند.

ادامه ناکامی‌های نساجی با دقیقی

این ششمین مسابقه نساجی بود که پس از نشستن سعید دقیقی روی نیمکت این تیم، هنوز نتوانسته به پیروزی برسد. مازندرانی‌ها در این شش هفته یک باخت و پنج تساوی را کسب کرده‌اند تا همچنان در حسرت برد با سرمربی جدید خود باقی بمانند.

وضعیت دو تیم در جدول

با این نتیجه، آلومینیوم اراک با ۱۸ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فجرسپاسی، در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. نساجی مازندران نیز با ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول ایستاد.

کارت‌های بازی

امیر عرب‌براقی در این مسابقه، شروین بزرگ، امیرحسین امانی و رضا جبیره از آلومینیوم و ابوالفضل کوهی از نساجی را با کارت زرد جریمه کرد.