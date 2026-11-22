معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه مرد و یک زن به اتهام عضویت در باند جعل اسناد و مدارک و کشف یک کارگاه مجهز جعل در محدوده جنت‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرهنگ مسلم میراحمدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه مرد و یک زن به اتهام عضویت در باند جعل اسناد و مدارک و کشف یک کارگاه مجهز جعل در محدوده جنت‌آباد خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت گروهی از جاعلان در غرب تهران که از طریق تبلیغات در فضای مجازی برای جعل مدارک اقدام می‌کردند، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، به مخفیگاه متهمان در محدوده جنت‌آباد رفتند و سه مرد را دستگیر کردند.

به گفته سرهنگ مسلم میراحمدی در بازرسی از این محل، انواع مدارک و اسناد جعلی یا مرتبط با فعالیت این کارگاه، از جمله دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی، مدارک تحصیلی، گذرنامه، اسناد مالکیت، مدارک هویتی و گواهینامه کشف شد. همچنین تعدادی مهر، برچسب و تجهیزات رایانه‌ای و چاپ و تکثیر نیز به دست آمد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان ابتدا اتهامات را انکار کردند، اما در جریان تحقیقات و پس از ارائه مستندات، به نقش خود در این پرونده اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینگه کارآگاهان در بررسی‌ها،به همکاری زنی با این گروه از طریق فضای مجازی پی بردند که این فرد نیز در محدوده خیابان فردوسی شناسایی و دستگیر شد.تصریح کرد: با انجام مواجهه حضوری، نقش هر یک از متهمان در فعالیت‌های این گروه مشخص شد. همچنین دو نفر از دستگیرشدگان به دلیل محکومیت‌های قبلی در پرونده‌های کیفری در شیراز تحت تعقیب بودند که پس از هماهنگی قضایی به مراجع مربوط تحویل داده شدند و پرونده متهمان برای رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.