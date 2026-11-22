مهلت ارسال آثار به پنجاه و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از تمدید مهلت ارسال آثار به پنجاه و پنجمین دوره این جشنواره خبر داد.

مهلت ارسال آثار به پنجاه و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد تمدید شد.

با اعلام دبیرخانه جشنواره، فیلم‌سازان، معلمان و دانش‌آموزان فیلمساز تا ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در سایت جشنواره به نشانی https://eff۵۵.roshd.ir بارگذاری نمایند.

گفتنی است در پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، علاوه بر جوایز اصلی بخش‌های رقابتی، جوایز ویژه موضوعی نیز به آثار شایسته اهدا خواهد شد.

همچنین، آثار منتخب و برگزیده این دوره از جشنواره، پس از پایان برگزاری و بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه، در مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگی و دیگر نقاط کشور به نمایش گذاشته خواهند شد.