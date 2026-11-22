حضور پرشور و گسترده مردم ولایت‌مدار گرگان در شب دویست و شصت و ششم از تجمعات مردمی، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام را به نمایش گذاشت.

تجلی اقتدار و ایستادگی گرگانی ها در دویست و شصت و ششمین شب از اجتماعات

تجلی اقتدار و ایستادگی گرگانی ها در دویست و شصت و ششمین شب از اجتماعات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم گرگان در اجتماع شبانه دیشب اظهار داشتند: دشمن گمان می‌کند با اعمال محاصره‌های مختلف می‌تواند ضربه‌ای را که در جنگ نتوانست وارد کند، از این طریق جبران کند. آنها باید بدانند ملتی که رمضان، روزه و فرهنگ شهادت دارد، نه تحت تاثیر محاصره اقتصادی قرار می‌گیرد و نه از محاصره نظامی هراسی به دل راه می‌دهد.