به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این دوره از جشنواره، تلاش خواهد شد تا از طریق قالب‌های مختلف هنری و سینمایی، روایتگریِ حضور و نقش‌آفرینی محوری مردم در تحولات اجتماعی و وقایع تاریخی کشور صورت گیرد.رویکرد «ملت مبعوث» در این دوره، با هدف برجسته‌سازی قدرت مردمی و تبیین جایگاه ملت در مسیر تحولات بزرگ کشور در آثار سینمایی و مستندهای شرکت‌کننده دنبال می‌شود.



عطیه رضایی گزارش میدهد .